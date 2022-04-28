TIR dorsesinin altına girdi; sürücünün durumu ağır

Konya’nın Kulu ilçesinde bir otomobil, tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girerken, sürücü ağır yaralandı.



Saat 05.00 sıralarında Konya-Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi Katır Tepesi mevkisinde meydana gelen kazada, S.Ç'nin kullandığı plakalı tomruk yüklü TIR'a aynı istikamete seyir halinde olan Mert K. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.



Kazada uyuduğu iddia edilen sürücünün otomobili, TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.