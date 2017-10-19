TIR dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi\'nde, yol kenarında park halindeki TIR dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki Muhammet Doruk, öldü.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi\'nde meydana geldi. Yokuş aşağı giden Muhammet Doruk yönetimindeki 67 DD 141 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan TIR dorsesine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücüsü Doruk, yaralandı. Olay yerine sevk edilen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan Muhammet Doruk, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastaneye akın eden Doruk\'un yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

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