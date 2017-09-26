T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR dorsesinde Avrupa'ya kaçmak isteyen 200 göçmen yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM'da durdurulan TIR'ın dorsesinde Avrupa'ya kaçak olarak gitmek isteyen yaklaşık 200 kaçak Azeri ve Afgan göçmen yakalandı

26 Eylül 2017 17:00

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM\'da durdurulan TIR\'ın dorsesinde Avrupa\'ya kaçak olarak gitmek isteyen yaklaşık 200 kaçak Azeri ve Afgan göçmen yakalandı. Doğum sancıları çeken bir kadın Osmancık İlçesi\'ndeki Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Çorum\'un Osmancık İlçesi D-100 karayolu Arafet Tepesi Mevkii\'nde polis ekipleri şüphe üzerine bir TIR\'ı durdurmak istedi. TIR şoförü, polisin uyarısına aldırmayarak durmadı. Polis ekibi bir süre TIR\'ı polis takip etti. Şoför daha sonra TIR\'ı yol kenarında park ederek kaçtı. Ardından TIR dorsesinde bulunan ve yurda kaçak yolarla giren göçmenlerin bir kısmı da dışarı çıkarak kaçmaya başladı. TIR dorsesinde bulunan diğer göçmenler ise dışarı çıkarıldı. Azeri ve Afgan yaklaşık 200 göçmenin, 1000\'er dolar karşılığında Azeıycan\'ın Bakü kentinden alınıp Türkiye üzerinden Avrupa\'ya kaçırılmak istendiği öne sürüldü. Göçmenler arasında bulunan ve hamile olan bir kadın doğum sancıları başlayınca ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kaçan A.Y. isimli şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçan göçmenlera bir süre sonra yakalandı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ULUSOYOSMANCIKÇorum DHATIRAvrupaAzeriAfganDoğumOsmancıkDevlet HastanesiD100Arafet Tepesi MevkiiPolisArdından TIRAfgan yaklaşıkAzeıycan BaküTürkiyeGöçmenlerKaçanOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24