TIR dorsesinde Avrupa'ya kaçmak isteyen 200 göçmen yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM\'da durdurulan TIR\'ın dorsesinde Avrupa\'ya kaçak olarak gitmek isteyen yaklaşık 200 kaçak Azeri ve Afgan göçmen yakalandı. Doğum sancıları çeken bir kadın Osmancık İlçesi\'ndeki Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Çorum\'un Osmancık İlçesi D-100 karayolu Arafet Tepesi Mevkii\'nde polis ekipleri şüphe üzerine bir TIR\'ı durdurmak istedi. TIR şoförü, polisin uyarısına aldırmayarak durmadı. Polis ekibi bir süre TIR\'ı polis takip etti. Şoför daha sonra TIR\'ı yol kenarında park ederek kaçtı. Ardından TIR dorsesinde bulunan ve yurda kaçak yolarla giren göçmenlerin bir kısmı da dışarı çıkarak kaçmaya başladı. TIR dorsesinde bulunan diğer göçmenler ise dışarı çıkarıldı. Azeri ve Afgan yaklaşık 200 göçmenin, 1000\'er dolar karşılığında Azeıycan\'ın Bakü kentinden alınıp Türkiye üzerinden Avrupa\'ya kaçırılmak istendiği öne sürüldü. Göçmenler arasında bulunan ve hamile olan bir kadın doğum sancıları başlayınca ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kaçan A.Y. isimli şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçan göçmenlera bir süre sonra yakalandı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma sürdürülüyor.



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