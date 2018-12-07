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TIR dorsesi şasesi üreten atölyenin ofisi küle döndü

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, TIR dorsesi şasesi üretimi yapan atölyenin ofis olarak kullanılan iki konteynerinde yangın çıktı

07 Aralık 2018 00:54

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, TIR dorsesi şasesi üretimi yapan atölyenin ofis olarak kullanılan iki konteynerinde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Başiskele Ovacık Mahallesi\'nde bulunan TIR dorsesi şasesi üreten atölyenin bahçesinde ofis olarak kullanılan konteynerlerde iddiaya göre elektrik kontağı sonucu çıktı. Alevler ofisi sararken, işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ofis olarak kullanılan 2 konteynerde hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.

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