T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR direğe çarptı, tramvay seferleri aksadı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Alsancak'ta tramvay durağının yakınında sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, elektrik direğine çarptı

15 Kasım 2018 15:28

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Alsancak\'ta tramvay durağının yakınında sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, elektrik direğine çarptı. Tramvay hattının enerji kabloları koparken, seferlerde aksamalar yaşandı.
Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, kentin işlek yerlerinden Alsancak Gar Tramvay durağı yakınlarında kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada, elektrik direği yan yatarken, tramvay hattının enerji kabloları koptu. Kaza nedeniyle Fahrettin Altay- Alsancak ve Halkapınar- Alsancak arası tramvay seferleri, tek yönlü olarak devam etti. TIR, bölgeden kaldırılırken,  belediye ekipleri elektrik direğinin düzeltilmesi için vinç ile müdahale etti.
Yapılacak olan çalışmaların ardından tramvay seferlerinin normale döneceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hande NAYMANİZMİR DHA İZMİR AlsancakTIRTramvayKazaSürücüsüAlsancak Gar TramvayKazadaFahrettin Altay AlsancakHalkapınar AlsancakYapılacakFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24