TIR devrilince dorsesindeki sebzeler yola saçıldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, sebze yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. TIR\'ın dorsesinde bulunan pazı, pırasa ve maydanozlar yola saçıldı.

Kaza, öğleden sonra, D- 130 yolunu D- 100 yoluna bağlayan kavşakta meydana geldi. Seyfettin Demir yönetimindeki 31 HA 699 plakalı TIR, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Demir, kazadan yaralanmadan kurtulurken, sebze yüklü TIR\'ın dorsesindeki pazı, pırasa ve maydanozlar yola saçıldı. İhbarla olay yerine gelen trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede önlem alırken, ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. TIR\'ın yoldan kaldırılması için çekici istenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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