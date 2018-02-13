T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR devrilince dorsesindeki sebzeler yola saçıldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, sebze yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi

13 Şubat 2018 20:25

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, sebze yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. TIR\'ın dorsesinde bulunan pazı, pırasa ve maydanozlar yola saçıldı.
Kaza, öğleden sonra, D- 130 yolunu D- 100 yoluna bağlayan kavşakta meydana geldi. Seyfettin Demir yönetimindeki 31 HA 699 plakalı TIR, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Demir, kazadan yaralanmadan kurtulurken, sebze yüklü TIR\'ın dorsesindeki pazı, pırasa ve maydanozlar yola saçıldı. İhbarla olay yerine gelen trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede önlem alırken, ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. TIR\'ın yoldan kaldırılması için çekici istenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alişan KOYUNCUİZMİT Kocaeli DHATIRKazaSeyfettin DemirHADemirKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24