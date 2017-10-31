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TIR devrildi, TEM trafiğe kapandı

Yaklaşık 2 saat sonra çekici yardımıyla TIR yerinden kaldırıldı

31 Ekim 2017 09:29

İstanbul'da TEM otoyolu Avcılar, Beylikdüzü ayrımında bir TIR lastiğinin patlaması sonucu devrildi. TIR yaklaşık 2 saat sonra çekici yardımıyla kaldırıldı

05.00 sıralarında TEM otoyolu Avcılar, Beylikdüzü ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR, lastiği patlaması sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler önlem alarak olası yeni bir kaza olmasını engelledi. Yaklaşık 2 saat sonra çekici yardımıyla TIR yerinden kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

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