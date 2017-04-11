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TIR devrildi, TEM otoyolu kapandı

Prefabrik ev yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, TEM otoyolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı

11 Nisan 2017 21:15

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 prefabrik ev yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken TEM otoyolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı. TEM otoyolundan Ankara yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 EH 871 dorse pkalalı TIR, İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde şarampole devrildi.

Devrilme sonucu TIR'ın üzerindeki 2 prefabrik evden biri yola düştü. Arkadan gelen 03 SM 848 plakalı kamyonet yola düşen prefabrik eve çarptı.

Kazada, ilk belirlemeye göre kamyonette bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ankara yönüne giden sürücüler, trafik ekipleri tarafından Kandıra gişelerinden D-605 karayoluna yönlendiriliyor.

Ekipler, devrilen TIR'ın ve prefabrik evin yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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