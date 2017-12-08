TIR devrildi, sürücünün kolu koptu

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde karton bobin yüklü TIR devrildi. TIR\'da sıkışan sürücüsünün kolu koptu.

Kaza öğle saatlerinde, D-130 karayolu Kullar Sapağı mevkiinde meydana geldi. İran uyruklu Alireza Babaeeinanlou (32) yönetimindeki 97 49110 plakalı TIR, virajda refüjde bulunan bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada, Alireza Babaeeinanlou ve yanındaki Mahmud Ahmedi (35) yaralandı. TIR\'da sıkışan sürücü Alireza Babaeeinanlou\'nun sağ kolu koptu. Babaeeinanlou itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Babaeeinanlou\'nun kopan kolu özel koruyucu kaba konularak dikilmek üzere ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-130 karayolunda trafik yaklaşık 2 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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