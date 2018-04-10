T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR devrildi; otomobil parçaları ve sağlık malzemeleri yola saçıldı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen TIR'daki yaklaşık 30 ton otomobil parçası ve sağlık malzemeleri yola saçıldı

10 Nisan 2018 17:13

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen TIR\'daki yaklaşık 30 ton otomobil parçası ve sağlık malzemeleri yola saçıldı.
Kaza, Malkara ile Edirne\'nin Keşan ilçesi karayolu üzerindeki Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli\'deki bir fabrikadan yüklediği yaklaşık 30 ton otomobil parçası ile sağlık malzemelerini İtalya\'ya götüren Abdullah Tunca (55) yönetimindeki 41 R 8791 plakalı TIR, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, devrildi. TIR şoförü Tunca\'nın yaralandığı kazada, darsedeki otomobil parçaları ile sağlık malzemeleri yola saçıldı. Karayolunun trafiğe kapanırken, Tunca, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobil parçaları ve sağlık malzemeleri toplanıp, gelen başka bir TIR\'a yüklendi. Devrilen araç da iş makinesi yardımıyla kenara çekilip, yol ulaşıma yeniden açıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat YAYINMALKARA Tekirdağ DHA TEKİRDAĞ MalkaraTIRKaza MalkaraEdirne KeşanIzgar MahallesiKocaeliAbdullah TuncaTuncaOtomobilDevrilen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24