T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR devrildi: 1 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık İlçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

25 Eylül 2017 16:27

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkıp devrilen TIR\'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza İstanbul- Samsun D-100 karayolu Osmancık İlçesi Karaköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul\'dan Samsun yönüne giden Caner Tali yönetimindeki 36 ET 136 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Tali, yaralandı. TIR\'ın çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılması sırasında İstanbul- Samsun D-100 karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. TIR\'ın kaldırlmasının ardından araç trafiği normale döndü.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ULUSOYOSMANCIKDHAOsmancıkD100TIRKazaSamsun D100KaraköySamsunCaner TaliETSürücü TaliJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24