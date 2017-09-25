TIR devrildi: 1 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkıp devrilen TIR\'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza İstanbul- Samsun D-100 karayolu Osmancık İlçesi Karaköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul\'dan Samsun yönüne giden Caner Tali yönetimindeki 36 ET 136 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Tali, yaralandı. TIR\'ın çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılması sırasında İstanbul- Samsun D-100 karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. TIR\'ın kaldırlmasının ardından araç trafiği normale döndü.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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