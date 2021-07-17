TIR'dan inerken yakalanan sığınmacılardan 7'sinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Niğde'de otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılmak isterken kameralara yakalanan 85 sığınmacı yurtlara yerleştirildi. Sağlık testinden geçirilen sığınmacılardan 7'sinin testi pozitif çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldıztepe beldesi Niğde-Ankara Otoyolu Niğde gişeleri yakınlarında TIR'dan kalabalık bir grubun indiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Bölgede çalışma yapan ekipler, 12'si Pakistan ve 73'ü Afganistan uyruklu göçmen ile TIR sürücüsü S.G'yi gözaltına aldı.
Göçmenlerin, 15 gün süre ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta gözetim altında tutulacakları bildirildi.
Sağlık testinden geçirilen sığınmacıların 7'sinin testi pozitif çıktığı öğrenildi. (İHA)