T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR’da taşıdığı 33 atı aç susuz bırakan kişiye 49 bin 500 lira ceza

El konulan atların bakım ve tedavisine başlandı

30 Ağustos 2021 15:32

Artvin'in Hopa ilçesinde uygunsuz koşullarda hayvan taşımacılığı yapan kişiye 49 bin 500 lira kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara ve Kars'tan aldığı 33 atı TIR'a yükleyen M.Ö, Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere Hopa'daki TIR parkına geldi.

Atların bitkin ve halsiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Emniyet ve İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede, M.Ö'nün bazı evraklarının eksik olduğunu ve hayvanların aç susuz bırakılarak uygunsuz koşullarda taşındığını belirledi.

Kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 49 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

El konulan atların bakım ve tedavisine başlandığı bildirildi. (AA)

attır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24