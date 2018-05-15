T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR çarpan otomobil ormanlık alana uçtu: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobil ormanlık alana uçması sonucu 3 kişi yaralandı

15 Mayıs 2018 14:01

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, TIR\'ın çarptığı otomobil ormanlık alana uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Ereğli- Alaplı karayolunda meydana geldi. Şerit ihlali yaptığı iddia edilen Selim Gedik (37) yönetimindeki 19 UE 653 plakalı TIR, aynı yöne giden Ferhat Ateş’in (20) kullandığı 67 TV 827 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Ferhat Ateş ile yanında bulunan Öznur Yıldırım(18) ve Barış Karakaya(26) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Selim Gedik, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHA ZONGULDAK EreğliTIRKazaAlaplıSelim GedikUEFerhat AteşinTVKontroldenKazadaFerhat AteşYıldırım18Barış Karakaya26YaralılarEreğli Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24