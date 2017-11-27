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TIR, bariyerlere çarptı, otoyolda ulaşım durdu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR bariyerlere çarptı

27 Kasım 2017 14:07

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, TEM\'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara yönü  ulaşıma kapanırken, yolda 10 kilometreyi bulan araç konvoyu oluştu. TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında, TEM\'de Güzeller Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Badra yönetimindeki 54 FT 361 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon kontrollerini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. TIR hasar görürken, sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu. TIR\'ın yolu ulaşıma kapatması üzerine yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra ulaşım tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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