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TIR BARİYERLERE ÇARPTI, BASIN EKSPRES'TE YOĞUNLUK YAŞANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA Basın Ekspres'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarptı

14 Ocak 2018 19:42

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA
Basın Ekspres\'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Çift dorseli TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarpıp yan yolu kapattı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. TIR\'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. 

Görüntü Dökümü:
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-TIR\'dan görüntü
-Kaza yerinden görüntü 
-Trafikten görüntü
-Diğer detaylar


 

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