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TIR, arıza yapan yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, TIR, arıza yaptığı için yol kenarında duran yolcu otobüsüne çarptı

10 Ocak 2019 17:22

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun Gerede ilçesinde, TIR, arıza yaptığı için yol kenarında duran yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otobüsle bariyer arasında sıkışan muavin Muhammed Arslan yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu\'nun Gerede Çayören köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden İlhan Demir yönetimindeki 05 LE 261 plakalı TIR, Özgür İmrağ\'ın arıza nedeniyle yol kenarına park ettiği 34 JM 3989 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otobüsün muavini Muhammed Arslan otobüsle bariyer arasında sıkışarak yaşamını yitirdi, araç sürücüleri yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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