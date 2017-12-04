TIR alev alev yandı

ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Pozantı ilçesinde beton kiriş yüklü TIR, kupa kısmından alev alarak yandı.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu\'nun Çamalan mevkiinde meydana geldi. Can Yüce\'nin kullandığı 41 VE 595 plakalı beton kiriş yüklü TIR, hareket halindeyken, kupa kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü Can Yüce, TIR\'ı sağa çekip, durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi. Yüce, bu sırada karayolundaki sürücülerler birlikte yangına müdahale etmesine rağmen alevler aracı tamamen sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle TIR\'daki yangın söndürüldü. TIR\'ın tamamen kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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