TIR, 2 yolcu minibüsüne çarptı: 8 yaralı

YALOVA, (DHA)- YALOVA- İzmit karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR\'ın karşı şeritteki 2 yolcu minibüsüne çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, Yalova- İzmit karayolu, Taşköprü beldesi Mertur Otel mevkisinde, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İzmit istikametinde ilerleyen 45 FD 021 plaklı TIR\'ın sürücüsü Ceyyan T., çalışmalar nedeniyle tek şeritten verilen yolda ididaya göre kontrolünü kaybetti. TIR, Ahmet S. yönetimindeki 77 ER 954 ve İsmail A.\'nın kullandığı 77 BA 608 plakalı yolcu minibüslerine çarparak devrildi. Kazada yaralanan 3 araç sürücüsü ile 5 yolcu, ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.
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