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TIR, 100 metre yükseklikteki köprüde asılı kaldı

TIR şoförü yaralı halde hastaneye kaldırıldı

16 Ağustos 2017 13:50

Düzce'de seyir halindeki bir TIR, şoförü hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak bariyerleri aşıp 100 metre yükseklikteki köprüde asılı kaldı. Şoför, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul’dan Ankara yönüne giden Cuma Dalkılıç’ın kullandığı TIR, yoldan çıkıp bariyerleri aşarak köprüde asılı kaldı. TIR’ın çekici kısmı yaklaşık 100 metre yükseklikteki köprüde asılı kalırken bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sürücüyü çekicinin içerisinden çıkartarak kurtardı. Kazada yaralanan Dalkılıç, sevk edilen 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (DHA)

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