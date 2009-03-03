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Tıptaki mecburi hizmet AİHM’lik oluyor

İstanbul Tabip Odası, YÖK’ün 26 Şubat’ta aldığı ve öğretim üyelerine de mecburi hizmet getiren kararını AİHM'e götürecek

03 Mart 2009 02:00

İstanbul Tabip Odası, YÖK’ün 26 Şubat’ta aldığı ve öğretim üyelerine de mecburi hizmet getiren kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürecek.

Oda Başkanı Özdemir Aktan, bir doktorun mezun olduktan ve uzmanlığını tamamladıktan sonra iki defa mecburi hizmet yaptığını, yeni kararla doçent ve profesör olunduktan sonra da mecburi hizmet zorunluluğunun doğduğunu belirterek, bunun haksızlık olduğunu belirtti.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Özdemir Aktan, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 26 Şubat’ta aldığı bir kararla tıp fakültelerinin öğretim üyelerine de mecburi hizmet getirdiğini söyledi.

Aktan, "Hekimler tıp fakültelerini bitirdiğinde mecburi hizmet yapıyor. Uzmanlık eğitimi yapan bir hekim yeniden mecburi hizmet görevini yerine getiriyor. Bu hekim yan dal ihtisası yaparsa bir kere daha mecburi hizmete gidiyor. Şimdi aynı hekim ’Ben Yrd. Doç., Doç. ya da Prof. olacağım’ derse, o zaman da mecburi hizmete gönderilecek. Bu çok büyük bir haksızlık. Biz bu mecburi hizmetlerin üçünün iptali konusunda Türkiye’deki tüm hukuki yolları tükettik. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağız" dedi. 

"YÖK, mecburi hizmete gidilecek yerleri belirlemiş ve listeleri hazırlamış" diyen Aktan şöyle devam etti: "Listeler bizi çok şaşırttı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öğretim üyeleri için 8 ayrı mecburi hizmet yeri belirlenmiş. Üniversitemizde sadece bir tane çocuk endokrinoloğu var. Bu arkadaşımız Kahramanmaraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi’ne gönderiliyor. Bu hekime İstanbul’da mı daha çok ihtiyaç var yoksa Kahramanmaraş’ta mı? Plastik cerrah olan bazı arkadaşlarımız ise Kars ve Maraş’a gönderilecek."

Prof. Özcan: İhtiyaç

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ise "Bir fakültede 19 profesör var, onların altında ne doçent, ne yardımcı doçent, ne araştırma görevlisi var. Bir başkasında 43 hoca var, altlarında hiç kimse yok. Piramit tersine dönmüş durumdaydı. Hangi üniversitenin ihtiyacı, hangisinin fazlası olduğunu belirledik ve eşleştirdik. Fazlası olanların ihtiyaç olan yerlerde görev almalarını istedik" dedi.

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