Tipi trafiği felç etti; 100 yaralı

Kanada'da tipi nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemeye göre 100 kişi yaralandı

Polis, Edmonton güneyindeki Alberta'daki otobanda meydana gelen ve yolcu otobüsü, römorkör ile çok sayıda aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirtti.

Alberta Sağlık Hizmetleri'nden Kerry Williamson, 22 kişinin civardaki hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı. Kar fırtınası nedeniyle Edmonton ve Calgary arasındaki otoban trafiğe kapandı.