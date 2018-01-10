T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar 1.5 saatte kurtarıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ta tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 çoban, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

10 Ocak 2018 01:52

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS\'ta tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 çoban, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çığırgan köyünde güzel havayı fırsat bilen çobanlar, koyunlarını otlatmak için yaylaya çıktı. Ancak akşam saatlerinde güneşli hava, yerini kara bıraktı. Rüzgarla birlikte kar tipiye dönüşürken, çobanlar yaylada mahsur kaldı. Çobanlardan 2\'si kendi çabalarıyla köye inerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler, paletli kar aracıyla çobanları çobanları kurtararak köye getirdi. Yaylada donmak üzere olan yaklaşık 20 koyun da hayvan sahipleri tarafından telef olmadan kesildi. Çobanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHAKARSKentAncakRüzgarlaAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADUlusal Medikal Kurtarma UMKEEkiplerYayladaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24