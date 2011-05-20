Tıp tarihinde bir ilk: Felçli adam bacaklarını oynatıp, ayağa kalktı

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Bundan üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu göğsünden aşağısı tutmayan Amerikalı beyzbol yıldızı Rob Summers'ın tıp tarihine geçebileceği belirtiliyor.Doktorlar Summers'ta beyinden gelen sinyallerin omuriliğinde tıkanmasını, yerleştirdikleri 16 ellektrod sayesinde aşabildiler.BBC'ye açıklama yapan Summers, tekrar ayağa kaltığına inanamadığını, bunun yaşadığı en harika duygu olduğunu söyledi.Summers, nihai hedefinin beyzbol sahalarına geri dönmek olduğunu belirtti.Rob Summers'a aşırı hız yapan bir otomobilin çarpması sonrası, bir daha asla yürüyemeyeceği söylenmişti.Ancak Summers'ın tedavisi doktorların bu ilk öngörüsünü yanlış çıkardı.25 yaşındaki sporcu, belinden aşağısı tutmazken yardımsız yürümeye başlayan ilk kişi olarak tıp tarihine geçiyor.Felçi hastalara umut kaynağıSummers'ın bacaklarının hareket edebilmesini ise omuriliğinin alt kısmına yerleştirilen ve elektrikli uyarı yaratan bir aygıt sağlıyor.İki yıl fizyologların gözetiminde, sıkı bir eğitimden geçen Summers'ın bu yöntemle, omuriliğindeki sinir ağının güçlenmesi ve bacaklarla omurilik arasındaki iletişimin oluşması sağlandı.Yöntem, inme geçiren ya da başka nedenlerden felçli olan hastalara umut kaynağı. Ancak asıl keşif, hareket komutunu verenin beyin değil, bacaklarla omurilik ağı olduğu.Rob Summers şimdi yaşadıklarını bir filmle anlatmayı planlıyor.Dünyada felç geçirmiş ve tekerlekli sandalyedeki umudunu yitirmiş milyonlara yardım edecek ve onlara daha parlak bir geleceğin kendilerini beklediğini göstereceğim.