TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'den İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Bozdağ'a "Gülistan Doku" sorusu: “Kızınızı bulacağız” diye söz verdiniz, şimdi neredesiniz?

870 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için eyleme katılan TİP Sözcüsü Kadıgil, İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Bozdağ’a seslendi: “Kızınızı bulacağız” diye söz verdiniz. Şimdi neredesiniz?

Dersim’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetinin ortaya çıkarılması için Dersim’de eylem düzenlendi. Gülistan Doku’nun ailesinin yer aldığı eyleme Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz da katıldı.

“Gülistan yoksa huzur yok” pankartı açılan eylemde konuşan Sera Kadıgil, 870 gündür kayıp olan Doku için Meclis’te kurulması önerilen araştırma komisyonunun AKP'li milletvekilleri tarafından engellendiğini söyledi. Doku Ailesi'nin daha önce Meclis’e gelerek bakanlar da dâhil olmak üzere yetkililerle görüştüğünü ifade eden Kadıgil, “Hepiniz aileyi tanıyorsunuz. Hepiniz bizzat görüşüp tek tek 'kızınızı bulacağız' diye söz verdiniz. Şimdi neredesiniz? Korktuğunuz nedir?” diye sordu.

"MHP’li vekiller bile araştırma komisyonuna evet diyormuş ama Ak Partili vekiller kabul etmiyor"

Doku Ailesi'nin 870 gündür kızları için adalet arayışında olduğunu belirterek, “Ailenin başında dua edecekleri bir mezarları bile yok” diyen Kadıgil, şunları kaydetti:

“Bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; sen bu insanlarla görüştün 'Bu ülke güçlü bir ülkedir kızınızı bulacağız' dedin. Sözünü neden tutmuyorsun Süleyman Soylu, neredesin? Bu ülkenin eski Adalet Bakanı Gül, yeni Bakan Bozdağ, sen bu insanlarla görüştün 'Dosyayı bizzat inceleyeceğim, ben ilgileneceğim, kızınızı bulacağım' dedin. Neredesin Bozdağ! TBMM’de birlikte görev yaptığımız sözde mevkidaşlarımız, milletvekilleri neredesiniz siz?

Onlarca kez araştırma önergesi verildi. Bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Ne olduğunu öğrenelim ve bu ailenin acısını dindirelim diyoruz. Son aldığımız duyum; MHP milletvekilleri bile “evet” diyormuş ama AKP’li vekiller kabul etmiyormuş. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP’li vekiller, hiç mi vicdanınız kalmadı sizin? Neden korkuyorsunuz? Neden TBMM’de bir grup milletvekilinin bir araya gelip uzmanlarıyla, tanıklarıyla bu dosyanın araştırılmasını istemiyorsunuz?”

“Komisyonun kurulması önündeki engel nedir?”

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz da Meclis’te araştırma komisyonu kurulması talebini yineleyerek, “Herkesin birbirini çok iyi tanıdığı dağlarından şehir merkezine şehrin her yerinde kameraların, olduğu bir şehirdeyiz ve bir Gülistan’a dair bir iz bulunmadı. Buradan bütün yetkilerle sesleniyoruz; bir komisyon kurulmalı. Bu komisyonun kurulmasının önündeki engel eğer iktidarsa bunu açık açık itiraf etmeli” ifadelerine yer verdi.