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TİP: Oturacak ev bulamıyor, bulsak bile kira zammının altında eziliyoruz

"İstanbul'da ekonomik krizin en derinden etkilediği kesimlerden birisi kiracılar"

13 Mayıs 2022 18:20

Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da ekonomik krizin en derinden etkilediği kesimlerden birisi kiracılar. Oturacak ev bulamıyor, bulsak bile kira zammının altında eziliyoruz. Kiracı sefalete mahkum değildir!" denildi.

Türkiye İşçi Partisi, ‘Kiracıların Sözü Var’ eylemi gerçekleştireceğini duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi'nin öncülüğünde ‘Kiracıların Sözü Var' eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu. 14 Mayıs Cumartesi Beşiktaş Dünya Barış Parkı'nda düzenleneceği duyurulan eyleme ilişkin, “Kiracıların sözü var! Forumda buluşuyoruz. Bu sefalet düzeninden kurtulmanın yollarını konuşmak için bir araya geliyoruz” açıklaması yapıldı.

"Kiracı sefalete mahkum değildir!"

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü'nden yapılan açıklamada, “İstanbul’da ekonomik krizin en derinden etkilediği kesimlerden birisi kiracılar. Oturacak ev bulamıyor, bulsak bile kira zammının altında eziliyoruz. Kiracı sefalete mahkum değildir! Neler yapabileceğimizi konuşmak ve Saray’ın sırtımıza yüklediği ekonomik krizden mücadeleyle çıkış yollarını birlikte aramak için Beşiktaş’ta Kiracılar Forumu’nda buluşalım” denildi.

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