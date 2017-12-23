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'Tıp öğrencileri cinsiyet ayrımı yapıyor': Dünyanın en büyük ilkelliği; tıpı bırakıp astronomiyle ilgilensinler!

Tıp öğrencilerinin derslerde maketlerin bile cinsiyetine dikkat ettiği ileri sürüldü

23 Aralık 2017 13:47

Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun “Bazı tıp ve hemşirelik öğrencileri karşı cinsten hastaya bakmak istemiyor” iddiası tartışma yarattı. 

İstanbul Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, "Eğer bir tıp fakültesi öğrencisi kız-erkek diye ayrım yapıyorsa hekim olmamalı. Tam anlamıyla dünyanın en büyük ilkelliği. Bu ayrımı yapan öğrenciler, tıptan ayrılıp astronomiyle ilgilensin, yıldızların cinsiyeti yok" dedi.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, iddianın sahibi Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi editörü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eski öğretim üyesi Prof. Dr. Hamzaoğlu'nun iddiasına göre öğrenciler derslerde maketlerin bile cinsiyetine dikkat ediyor.

Kadınların erkeklerle, erkeklerin kadın sınıf arkadaşlarıyla eşleşmemeye dikkat ettiğini de belirten Hamzaoğlu, “Hastasını olduğu gibi sınıf arkadaşını da cinsiyetsiz göremeyenlerin sayısı giderek artıyor. Bu çok vahim” dedi.

Hamzaoğlu, öğrencilerin derslerde maketlerin bile cinsiyetine dikkat ettiklerini belirterek, “Üreme sağlığı, kadın doğum, üroloji gibi üreme organlarıyla ilgili beceri eğitimlerinde karşı cinsiyetteki maketlerle bile uygulama yapmak istemiyorlar. Hatta gözlerini kapatanlara bile rastlanıyor. Tansiyon ölçümü, nabız sayımı gibi işlemleri de birbiri üzerinde denerken ayrım yapıyorlar. Hastaların bile yüzde 99’u doktor ayrımı yapmazken, öğrencilerin böyle bir ayrım yapması gerçekten çok düşündürücü” diye konuştu.

"Ayrımcılık sıkıntı yaratır"

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sinan Adıyaman, "Tıp eğitiminde böyle bir konunun gündeme gelmesi bile vahim ve ne yazık ki bu yaşananlar gerçek. Bu ayrımcılık tıp hekimlik uygulamasında sıkıntı yaratır. Kadın da erkek de karşı cinslerin üreme organını bilmeli. Hekim hocalarla bile karşı cins olduğu için el sıkışmayan öğrenciler var. Size emek veren insanlara bunu yapmak onur kırıcı" diye konuştu.

"Ne yazık ki duyuroruz"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Özden Şener de, "Ne yazık ki bu tarz ayrımların yapıldığını duyuyoruz. Biz böyle bir durumla karşılaştığımızda öğrenciyi uyarıyoruz. Bu yüzden öğrenciler bu ayrımları kendi aralarında hocalar tarafından fark edilmeyecek şekilde yapıyorlar. Yalnızca cinsiyet de değil din, dil, siyasi görüş gibi konularda da ayrımcılık yapan öğrenci ve hekimler var. Öğrencilerin geldiği aile ortamının çok etkisi oluyor. Bu durum mesleği yapmaya engel olmamalı" ifadesini kullandı.

"En büyük ilkellik"

İstanbul Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, "Eğer bir tıp fakültesi öğrencisi kız-erkek diye ayrım yapıyorsa hekim olmamalı. Tam anlamıyla dünyanın en büyük ilkelliği. Bu ayrımı yapan öğrenciler, tıptan ayrılıp astronomiyle ilgilensin, yıldızların cinsiyeti yok" dedi.

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