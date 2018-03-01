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Tıp Öğrencileri Askeri Hekimliği sevdi;Sağlık Bilimleri Üniversitesi ikinci grup öğrenciyi bünyesine alacak

İSTANBUL,(DHA) Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Millî Savunma Bakanlığı’nın askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere Tıp Fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle geçtiğimiz sene 350  öğrenci kabul etmişti

01 Mart 2018 16:05


İSTANBUL,(DHA) Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Millî Savunma Bakanlığı’nın askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere Tıp Fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle geçtiğimiz sene 350  öğrenci kabul etmişti. Üniversite bu sene  de 250 öğrenciyi bünyesine katacağını duyurdu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Tıp Fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacağı ve bu öğrenci alımları için genel şartların MSB sitesinde yayımlandığı ifade edildi.
Eğitime başlayan öğrencilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak ve emeklilik hakları öğrencilikle birlikte başlayacak.
Söz konusu öğrenci alımı hakkında Millî Savunma Bakanlığı tarafından bir kılavuz MSB sitesinde yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda \"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp ve İstanbul Haydarpaşa Külliyesi Tıp Fakültelerine bayan ve erkek öğrenci alınacaktır. Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, başvuruları alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır. Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar başvuru yapabilirler.\" ifadelerine yer verildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuyla alakalı yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi ve İstanbul Haydarpaşa’da bulunan Tıp Fakültemize Tıp Fakültelerinden yatay geçişle öğrenci alacağız. Bu öğrencilerimiz en iyi şartlarda eğitim görecek ve eğitime başladıkları andan itibaren sigorta primleri devlet tarafından ödeneceğinden emeklilikteki hizmet süreleri de öğrenciliğe başladıkları an itibariyle başlamış olacaktır. MSB ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına eğitim gördüklerinden dolayı devletimiz onların tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Öğrencilere eğitimleri süresince kullanabilecekleri dizüstü bilgisayarlar ve öğrenci harçlığı verilecektir. Mezun oldukları zamanda üniformalı subay hekim olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, kıtalarda hizmet yapacaklar.\"

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