TİP milletvekili Kadıgil'den Erdoğan'a: Dere yatağında yapılaşmaya kim onay verdi? 

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Kastamonu'da sel bölgesindeki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak, "Kaç kaybımız var? Dere yatağında yapılaşmaya kim onay verdi?" diye sordu.

Kadıgil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HES adı altında doğayı zapt ederim sanan ahmaklara 3 kuruş rant için kim yol verdi? HESlere direnen halkı kim terörist ilan etti?! Anca akıllarına gelmiş, “kemer köprü” yapacaklarmış. He yap! Bi eksiğimiz o çünkü!" ifadesini kullandı.