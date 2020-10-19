TİP Milletvekili Barış Atay'a saldıranlar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldıran Çağlar B., Çağrı Hasan Ç. ve Ömür C. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 4 Kasım'da görülecek.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Ömür C'nin "kamu görevlisine karşı yaralama" ve "kamu görevlisine karşı hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan, 3 yıl 10 aya kadar, diğer şüpheliler Çağlar B. ve Çağrı Hasan Ç.'nin de "kamu görevlisine karşı yaralama" suçundan 6'şar aydan birer yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İlk duruşma İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'de görülecek.

Öte yandan şüphelilerin söz konusu saldırıyı örgüt faaliyeti kapsamında düzenlemiş olabileceklerine ilişkin şikayet hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Ne olmuştu?

31 Ağustos'ta saat 01.30 sularında Kadıköy'de, beş kişilik bir grup, arkadaşıyla birlikte gittiği bir mekândan çıkan Barış Atay'a 'vatan haini' diyerek saldırdı. Saldırganlar şikâyetçi olan Atay, ifadesinde "Bu olayın faili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur" dedi.

Saldırıdan önceki saatlerde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Atay, paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" diye yazmıştı.

Soylu ise, Atay'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı, dikkat yakalanma..." diye yanıt vermişti.