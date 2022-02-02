TİP'li Sera Kadıgil'in 4 bakanlığa verdiği Enes Kara soruları yanıtsız bırakıldı

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TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in cemaat yurdunda yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara’nın ölümüyle ilgili 4 Bakanlığa verdiği önergelere anayasal süre geçmiş olmasına rağmen yanıt verilmedi.



Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın Nur Cemaati'ne bağlı bir yurtta yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskılarını anlatarak yaşamına son vermesinin ardından TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in 4 ayrı Bakanlığa verdiği soru önergelerine yanıt gelmedi.

Anayasal olarak 15 gün içerisinde yanıtlanması gereken önergelere yanıt verilmemesine tepki gösteren Kadıgil, "11 Ocak’ta 4 Bakanlığa verdiğimiz önergelerimizden hiçbiri muhatabı tarafından yanıtlanamazken siz Saraylılar Enes Kara’nın ölümüyle ilgili doğum günü partileri ve danışmanlarınız ile Elazığ Valisi arasındaki toplantılar dışında ne yaptınız? Tek bir yurt yetkilisi soruşturmaya dahil edildi mi? Enes Kara’nın kız kardeşlerini koruma altına aldınız mı?" diye sordu.

Olayı ilk haberleştiren Elazığ'ın yerel gazetesi Günışığı'ndan gazeteci Faik Akgün'ün tehditler almasına da tepki gösteren Kadıgil, "Enes’in intiharını yazan gazeteci işinden edildi, haberler yasakladı, gazeteci Nur Cemaati tarafından kafasının kesilmesiyle tehdit ediliyorum dedi. Suç duyurunda bulundu ve sonuç sıfır. Şimdi aynı gazeteci 'Başıma gelecek en ufak şeyden malum Nur Cemaati kadar suç duyurusunda bulunmama karşın bu suçluları adaletin önüne çıkartmayan emniyet ve yargı da sorumludur' diyor. Peki buna bir yanıtınız olmayacak mı?” ifadelerini kullandı.