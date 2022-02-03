TİP'li Kadıgil: Yemeksepeti, işçilerine yüzde 1 zammı bile çok görüyor

Günlerdir genel merkez önünde devam eden Yemeksepeti işçilerine destek veren TİP Milletvekili Sera Kadıgil, "Bu akşam evinde oturup, Yemeksepeti'nden pizza siparişi verecek herkesin iyi dinlemesi lazım. Yemeksepeti, işçilerine yüzde 1 zammı bile çok görüyor" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında kurye ve kargo işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirmesi talebiyle başlattığı eylemler devam ediyor. Sendikal haklar ve maaşlardaki zam oranına ilişkin talepleri için ülke genelinde eylem kararı alan Yemeksepeti işçileri de mücadeleye devam ediyor.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki şirket Genel Merkezi önüne bir araya gelen Yemeksepeti çalışanı kuryeler yağmur altında direnişe devam ederken, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" ve "Direnerek kazanacağız" sloganlarıyla eylemlerini sürdürdü.

"Gerçek enflasyon yüzde 114"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil işçilerle dayanışma için Genel Merkez önüne giderken, sahada çalışan motokurye çalışanları da mesai arkadaşlarına destek için katılımlarını sürdürdü.

Kadıgil, burada yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz sene bu aylarda, bu arkadaşlarımızın aldığı parayla bu sene onlara teklif edilen ücret aynı. Neredeyse eksiye düşürmeye çalışıyorlar bu insanları. Hepimiz pandemide sıcak evlerimizde oturma lüksüne sahipken, hepimiz bir şekilde dinlenebilirken gece gündüz çalışan insanlar bunlar. Bugün enflasyon açıklandı. Devletin açıkladığı yüzde 48, gerçek enflasyon yüzde 114. Yüzde 114 pahalanmışken her şey, Yemeksepeti, işçilerine yüzde 1 zammı bile çok görüyor. Bunu bütün kamuoyunun duyması, görmesi ve haklı direnişi bilmesi lazım. Eskişehir'de, İzmir'de, Ankara'da her yerde, insanlar yaşamaya mecbur oldukları için burada bu soğukta direniyorlar. Selam olsun hepsine!" ifadelerini kullandı.