TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında fezleke

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Söz konusu soruşturma, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın 26 Haziran 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hakkında Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatıldı.

"Sömürge valisi mi desem, tahsilat mafyası mı belli olmuyor"

Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şirketlere Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız" diyen muhalefete yönelik olarak söylediği "Söke söke bu parayı uluslararası tahkim yoluyla sizden alırlar" şeklindeki açıklamasının yer aldığı haberi, "Sömürge valisi mi desem, tahsilat mafyası mı belli olmuyor; insan ülkesi hakkında böyle konuşmaya ar eder, şahsı etmiyor…" notuyla paylaşmıştı.

Paylaşımla “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunun işlendiğine kanaat getiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erkan Baş hakkındaki milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Erkan Baş hakkında daha önce de dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmıştı.