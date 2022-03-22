TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Furkan Vakfı üyelerine yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi: Vatandaşların keyfi bir şekilde sokakta işkenceye maruz kalmaları kabul edilemez

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis şiddetine ilişkin "Vatandaşların keyfi bir şekilde sokakta şiddete ve işkenceye maruz kalmaları kabul edilemez" dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiyle ilgili hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların böbreklerini satılığa çıkardığını, asgari ücretin fiyat artışları karşısında eridiğini, her taraftan su alan geminin batmaya doğru gittiğini söyledi.

Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin yaptığı eylemlerdeki polis şiddetini anımsatan Baş, ortaya çıkan görüntülerin iktidarın çürüdüğünün bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"İktidarın polisleri vatandaşlara her türlü müdahaleyi kendisinde hak olarak görüyor"

Hükümetin tepkileri frenlemek ve halkı tehdit etmek üzere yargı sopasını kullandığını söyleyen Baş, "Eğer bu iktidardan değilseniz, iktidarı eleştiriyorsanız iktidarın polisleri vatandaşlara her türlü müdahaleyi yapmayı kendisinde bir hak olarak görüyor. Sonra kamuoyu tepkisi oluşunca da 'iki polise soruşturma açtık' deyip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Görüşü, düşüncesi ne olursa olsun anayasal haklarını kullanmak isteyen yurttaşlara karşı İçişleri Bakanlığının da hükümetin de devletin de polisin de herkesin sorumlulukları belirlenmiştir. Vatandaşların keyfi bir şekilde sokakta şiddete ve işkenceye maruz kalmaları kabul edilemez" diye konuştu.