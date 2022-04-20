TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Annem bile, 'oyları bölmeyin' diyor

tv100'de yayımlanan Candaş Tolga Işık Az Önce Konuştum programına bu hafta TİP Genel Başkanı Erkan Baş konuk oldu. Seçim stratejilerini açıklayan Baş, "Annem bile, 'oyları bölmeyin' diyor" dedi.

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Erkan Baş, "Türkiye’nin en genç partisiyiz, üyelerimiz siyasette yeni insanlardan oluşuyor. Alışılmış siyaset kalıpların dışında bir davranış biçimimiz var. Başkalarının söyleyemeyeceği şeyleri söyleyebilecek kuvvetli fikirlerimiz var" dedi.

Candaş Tolga Işık'ın, "Sizce Türkiye'nin en büyük 3 sorunu ne?" sorusuna yanıt veren Erkan Baş, "Ekonomi ve tek adam rejimi bir sorun ancak bence en büyük sorun, gençliğin hayallerinin olmaması. Üniversitede yaptığım çalışmada öğrencilerin hayalinin olmamasını görmek beni çok üzdü" dedi.

"Millet İttifakı ile neyin gelmesi konusunda anlaşamıyoruz"

Erkan Baş, "TİP’in iktidar olması denilen şey aslında bugün halkın dışarıya itilen en geniş kesimlerinin örgütlenmesi demektir. En temel yanlışımız hep birinin bizi kurtarmasını bekledik. TİP, bu algıyı yıkmak için uğraşıyor" diye konuştu.

Erkan Baş, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Millet İttifakı ile neyin gitmesi konusunda anlaşıyoruz ama neyin gelmesi konusunda anlaşamıyoruz. Eğer Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir yanlışa düşmezlerse, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak değil de çöpe atacak bir adayla çıkarlarsa biz desteklemek istiyoruz. Halkın en geniş kesimlerini karşılayabilecek bir adaya gözümüz kapalı, görüşmeden dahi destek veririz"

"O yüzden biz asla oy bölmeyeceğiz"

"Oyların bölünüp, bölünmeyeceği" konusunda da açıklamalarda bulunan Erkan Baş, "Annem bile, 'oyları bölmeyin' diyor. Biz AKP'ye karşı mücadeleyi sekteye uğratacak hiçbir şey yapmayız. Bu 20 yılın hesabını soracak bir kuvveti yaratamazsak, 10 yıl sonra AKP yerine BKP gelir. O yüzden biz asla oy bölmeyeceğiz. Bizim, ittifak görüşmelerinden önceydi. ‘Kurtuluş ve kuruluş programı’ çıkartmıştık. Bunu CHP’yi temsil eden Kemal Kılıçdaroğlu’na da verdik fikirlerimizi paylaştık. Onların değerlendirmelerini dinledik. Sonuçta birlikte bir ittifak içerisinde olamayacağımızda anlaştık" ifadelerine yer verdi.

Lise yıllarında sosyalizmle tanıştığını söyleyen Baş, "Lise yıllarımdan bu yana esas olarak aynı çizgide örgütlü mücadeleye devam ediyorum. Ancak böyle bu memleketin düzeltilebileceğine inanıyorum" dedi.

"Bizim için Atatürk yakın tarihte en büyük devrimi gerçekleştirmiş lider"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, açıklamasının devamında, "Ben bayrağın, dinin, Atatürk’ün arkasına saklanarak siyaset yapmıyorum. Bizim için Atatürk yakın tarihte en büyük devrimi gerçekleştirmiş lider. Türkiye’de bir sembol belirliyorsunuz kendinize. Onun arkasına geçip o fikirlere aykırı hareketlerde bulunabiliyorsunuz" diye konuştu.