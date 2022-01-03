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Ekonomi

TİP Genel Başkanı Baş: Saray iktidarı emekliye, dar gelirliye, plazalarda çalışanlara, işçiye, memura savaş açmış durumda

03 Ocak 2022 12:28

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Saray iktidarı emekliye, dar gelirliye, plazalarda çalışanlara, işçiye, memura savaş açmış durumda" yorumunu yaptı. 

Baş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK'in enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Baş, "Zamlar ve açıklanan enflasyon gösteriyor ki... Saray iktidarı emekliye, dar gelirliye, plazalarda çalışanlara, işçiye, memura savaş açmış durumda. Amaçları; servetlerini büyütmek ve İktidarda kalmak. Biz de çok netiz: 1-İktidardan indireceğiz. 2-Çaldıklarını geri alacağız." ifadesini kullandı. 

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