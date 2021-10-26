TİP Genel Başkanı Baş, Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Irak ve Suriye tezkeresine tereddütsüz bir şekilde "hayır" diyeceklerini söyledi.

Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Suriye ve Irak tezkeresinin bugün TBMM Genel Kurulunda yedinci kez görüşüleceğini belirtti. Tezkerenin altı kez TBMM'de onaylandığını anımsatan Baş, "Bu tezkere daha önce altı kez oylanmış ve bunun sonucunda sadece yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir. Savaş savaşı; çatışma çatışmayı doğurmuştur. Güvenlik sorunumuzu savaş politikalarıyla çözemeyeceğimizi hep birlikte gördük." diye konuştu.

"Bilal hastaneye, Berat bankaya Memedler nöbete!"

AKP'li milletvekillerinin bedelli askerlik yaptığını kaydeden Baş, "Daha adil bir dünya mümkün” diye kitap yazan adamın partisinden vekiller bedelli askerlik yapıyor. Çocuklarını askere bile göndermeyenler, bedelli askerlik yaptıranlar hatta kendisi bir yandan vekil maaşı alırken bedelli askerlik yapanlar, el kaldırıp yoksul çocuklarını başka bir ülkenin topraklarında ölmeye ve öldürmeye gönderecek. Bilal hastaneye, Memedler nöbete! Berat bankaya, Memedler nöbete! Cengiz’e milyarlık ihale, Memet’e üç kuruşluk şehit aylığı! Buna izin vermeyeceğiz ve hayır diyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

"Bu tezkere halkın yaşadığı yıkımın üzerini milliyetçilikle örtme çabasıdır"

Suriye savaşında halkın yoksul evlatlarının, kardeşlerin, eşlerin, Kürt, Arap, Türk gibi bölgede yaşayan bütün halkların acı çektiğini dile getiren Baş, "Savaş baronları, silah tüccarları, savaştan beslenen iktidarlar çok mutlu. Bunların Türkiye'deki temsilcisi olan saray rejimi çok mutlu. Biz TİP olarak bu tezkereye tereddütsüz 'hayır' diyoruz. Bu tezkerenin en önemli yanı, halkın yaşadığı yıkımın üzerini milliyetçilikle örtme çabasıdır. Biz ilkesel bir tutumda ısrar ediyoruz. Bu tezkere, halkın çıkarına değildir. Bu tezkerenin tek bir derdi vardır, o da iktidarın koltuğunu sağlamlaştırmasıdır." ifadelerini kullandı.