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Tıp Bayramı'nda Adana'dan 'Yılın Hekimi' ödülünü alan doktor, bir yıldır hasta bakmıyormuş

Bu yıl Tıp Bayramı'nda Adana’dan ‘Yılın Hekimi’ Uzman Dr. Alim Çökük olmuştu

17 Mart 2022 07:48

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Adana'dan "Yılın Hekimi" ödülünü verdiği Adana'da görevli Dr. Alim Çökük'n bir yıldır nöbet tutmadığı ve hasta bakmadığı ortaya çıktı.

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