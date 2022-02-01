TİP Başkanı Erkan Baş'tan Bekir Bozdağ yorumu: Yargıda denetim son derece kritikken bu atamanın anlamı şudur: ‘Çeteyi yeniden topluyoruz'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin olarak, “Yargıda denetim son derece kritikken bu atamanın anlamı sudur: ‘Çeteyi yeniden topluyoruz.’ Bekir Bozdağ, Tayyip Erdoğan için kullanışlı elemandır." görüşünü savundu.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baş'ın açıklamaları şöyle:

"Bozdağ, Tayyip Erdoğan için kullanışlı elemandır"

“Adalet Bakanlığı görevine, Abdulhamit Gül’ün af talebi üzerine Bekir Bozdağ atandı. Bu kadar adaletsizliğin zirve yaptığı bir tabloda Bekir Bozdağ, o koltuğa çok yakışır. Yargının bütünüyle iktidar sopasına dönüştürüldüğü dönemde bu sopayı kullanmak üzere atanmış en uygun kişilerden bir tanesi. Bekir Bozdağ, adı geçtiğinde aklımıza en çok Fethullah Gülen övgüsüyle geliyor… Yargıda denetim son derece kritikken bu atamanın anlamı sudur: ‘Çeteyi yeniden topluyoruz.’ Bekir Bozdağ, Tayyip Erdoğan için kullanışlı elemandır.

2018 Temmuz’undan bu yana 7 kere bakan değişmiş. TÜİK başkanı 5 kere, Merkez Bankası başkanı 3 kere değişmiş. Herhangi birisi için halka tek satır açıklama yapılmadı. Birileri görevden alınıp birileri o koltuğa oturtuluyor. Kimse tek satır açıklama yapmıyor.

"O görüntüleri izlediğimizde bir bebekten katil yaratan zihniyeti görüyoruz"

İktidarın çocuk hassasiyeti son derece mühim. Zira hassasiyeti, geçen hafta eline mikrofon tutuşturulan çocuğun nefret cümlelerinde gördük. Saray etrafında gülümsemeyle izlenen o görüntüleri biz yüzümüz kızararak izledik. ‘Dindar ve kindar nesil’ dedikleri örneklerin bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bir bebekten katil yaratan zihniyet nedir, o görüntüleri izlediğimizde görüyoruz. Kim karar veriyor toplumun değer yargılarına?

9 üyesinin 6’sı Cumhur İttifakı tarafından atanmış RTÜK, 2022 yılında kamu bütçesinden 271 milyon lira kaynak alacak. 2021’de toplam 50 toplantı yapmış, 71 kere ceza çıkarmış. Bu 71 cezanın para karşılığı 21 milyon 500 lira. Tamamı muhalif kanallar.

"Ukrayna meselesi üzerinden yeniden sıcak çatışma üzerindeyiz"

Ukrayna meselesi üzerinden yeniden sıcak çatışma üzerindeyiz. Sorunun nedeni, ABD liderliğindeki NATO’nun savaşa ve gerilime dayalı siyasi yönelimidir. NATO, soğuk savaş döneminin bir kurumu. Biz Ortadoğu için neyi savunuyorsak, Balkanlar için neyi savunuyorsak kuzeydeki komşumuz için de aynı şeyi istiyoruz. NATO’nun dağıtılması, barış içinde bir yaşam için ön koşuldur. Türkiye İşçi Partisi ne ülkemizin başka ülkelerde askeri üsler kurmasına ne de yabancı ülkelerin ülkemizde üsler bulundurmasına razıdır. Bu vesileyle iktidarını koruyabilmek için yeni bir fırsat doğduğu heyecanıyla tutum almaya çalışan AKP iktidarını uyarıyoruz. İzin vermeyeceğiz.

"AKP, emekçilere karşı saldırıların merkez üssü konumunda"

AKP saray iktidarı, Türkiye’de emekçilere karşı saldırıların merkez üssü konumundadır. Gebze’de kurulu Farplas fabrikası işçileri zam talep ediyorlar. Sendika üyelikleri başlar başlamaz patron 150 işçiyi işten atıyor. İşçiler kendilerini fabrikaya kapatıyorlar. Devletin kolluk kuvvetleri patrona uşaklık ediyor. 200 işçi dövülerek gözaltına alınıyor. Aynı saatlerde Kocaeli Valisi dalga geçiyor. Bu polisler, valiler, devlet; hep mi patronun yanında olacaksınız? Suç işleyen patron.”

Erkan Baş, daha sonra kürsüyü, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun geri çekilmesi için Meclis önünde açıklama yapmasına izin verilmeyen Eğitim Sen’in genel sekreteri Sinan Muşlu’ya bıraktı. Muşlu, şöyle konuştu:

“Öğretmenlik Meslek Kanunu biz öğretmenlerle ilgili bir kanun ama bizim görüşlerimiz alınmış değil. Biz, bu teklifin bir an önce geri çekilmesini, tüm öğretmenlerin ve sendikaların görüşü alınarak, uzun vadede tartışarak, eğitim emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarını kapsayan nitelikli bir meslek kanunu olması gerektiğini söylüyoruz. ILO ve UNESCO’nun ortak bildirgesi olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararları bir meslek kanunu için temel alınması gereken en uluslararası belgedir. Bu belge temel alınmalıdır."