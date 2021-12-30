TİP Başkanı Erkan Baş: İki büyük ittifak dışındaki tüm toplumsal güçlerin yan yana gelmesiyle bir üçüncü ittifakın oluşması gerekli

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, seçimlere yönelik üçüncü ittifak çağrısı yaptı; “Biz, iki büyük ittifak dışındaki tüm toplumsal güçlerin, bu ittifakın kapsayamadığı tüm partiler – HDP de dahil buna, onlara da bu çağrıyı yapıyoruz, diğer sol, sosyalist partilere de bu çağrıyı yapıyoruz- sendikalar, meslek örgütleri, toplumsal mücadele platformları, kadın örgütleri, gençlik örgütleri, bunların hepsinin yan yana gelmesiyle bir üçüncü ittifakın bugünden başlayan, seçimleri de gören ama seçimden sonrasında da devam edecek şekilde oluşmasının kesinlikle gerekli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Ruhat Mengi'ye konuşan Baş, iktidara ilişkin olarak şu eleştirileri getirdi:

“(İktidar partisi yıllardır ve hâlâ “2023 davamıza hizmet ediyoruz” diyor. Nedir sizce bu dava? ) Hayal görüyorlar. Cumhuriyetle bir hesaplaşma var Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, cumhuriyetin bütün temel değerleriyle hesaplaşma. Somut olarak ne yapacaklarını bilmem ama sonuçta AKP cumhuriyeti “80 yıllık reklam arası” diye tarif ediyordu, cumhuriyetin tüm temel değerleri; devletçilik, laiklik, bağımsızlık, bunların hepsiyle AKP'nin bir derdi var. Aslında bir de 2071 var. AKP eskiden insanlara bir hayal satıyordu, 10 senedir söylediklerine bakın hangisi gerçekleşmiş? Milli gelir şöyle çıkacak, böyle zenginleşiyoruz filan, her gün yoksullaşıyoruz. Bütçe tartışmalarında gördüğüm net rakam, 2023'te hedef şu; ne işte, ne eğitimde olan gençlerin oranını yüzde 20'ye indireceğiz diyor. Hedef olarak koydukları şey bu. Türkiye'deki gençlerin yüzde 20'sinin okula ve işe gitmediği bir toplum hayalleri var. Ülkeyi getirdikleri nokta bu! “

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