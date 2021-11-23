TİP Başkanı Erkan Baş: Bu iktidar utanmaz bir mandacıdır!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren iktisatçılar için “mandacı” nitelemesini yapmasını eleştirdi. Baş, “Bu iktidar utanmaz bir mandacıdır! Ülkemiz insanını Amerikan dolarına mahkum eden bunlardır. Sen Amerika’dan onay alıp, bu ülkenin başına çöreklenmiş bir iktidarsın senden âlâ mandacı mı var” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki dünkü tavrını eleştiren Erkan Baş, "Hakkındaki iddiaların kendisine sorulacağını bilen ‘Bakan’, resmen bir ilkokul çocuğu gibi 'Ne bakıyorsun?' diye kavga çıkartmaya çalıştı. Tekrar ediyorum, ortada hiçbir şey yokken, durup dururken gerilim çıkartıp bir taşla iki kuş vurmaya çalışan bir acziyet ile karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Erkan Baş, TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Erkan Baş, özetle şöyle konuştu:

"Amaç kendisine sorulacak soruları gürültü içinde kaynatmak, cevap vermeden kaçıp gitmek"

“Hakkındaki iddiaların kendisine sorulacağını bilen ‘Bakan’, resmen bir ilkokul çocuğu gibi 'Ne bakıyorsun?' diye kavga çıkartmaya çalıştı. Tekrar ediyorum, ortada hiçbir şey yokken, durup dururken gerilim çıkartıp bir taşla iki kuş vurmaya çalışan bir acziyet ile karşı karşıya kaldık. Amaç kendisine sorulacak soruları gürültü içinde kaynatmak, cevap vermeden kaçıp gitmek ve tabi bir kendini parlatma çabası. Artık bu iktidar tarafından bile taşınamayacak bir yük haline geldiğini biliyor ve sözde muhalefetle en fazla kavga eden kişi olarak, koltuğunu kurtarmaya çalışıyor. Bütün bu 'sahte kabadayı' tarzına rağmen, halkın merak ettiği sorular kendisine sorulmuş ve bütün o gürültüye rağmen esas olarak bu sorulara yanıt veremediği hem görülmüş hem tutanak altına alınmıştır."