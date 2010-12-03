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TİNERCİ GENÇ ARKADAŞINI BALTAYLA ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2010 11:43

-TİNERCİ GENÇ ARKADAŞINI BALTAYLA ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Küçükçekmece'de madde bağımlısı bir gencin ev arkadaşını baltayla öldürdüğü iddia edildi. Cumhuriyet Mahallesi Goncagül Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında meydana gelen olayda, Murat E. (32) birlikte kaldığı ev arkadaşı Taşkın Sarıaltun (32) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından odasına giden Sarıaltun'un uyumasını bekleyen Murat E, ev arkadaşı uyurken baltayla boğazını keserek öldürdü. İşlediği cinayet sonrası polise arayarak teslim olan Murat E'nin evlatlık olduğunu öğrendikten sonra bunalıma girdiği, 2 çocuğu ve eşini terk ederek uyuşturucu madde kullanmaya başladığı öğrenildi. Sarıaltun'un cesedi ise cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Küçükçekmece Polis Merkezine götürülen zanlı Murat E'nin ilk ifadesinde, ''Beni ölümle tehdit ettiği için öldürdüm'' dediği öğrenildi.

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