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TİNER TANKI VE OKSİJEN TÜPLERİ PATLAMIŞ ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 00:22

-TİNER TANKI VE OKSİJEN TÜPLERİ PATLAMIŞ ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ostim'de bugün meydana gelen ilk patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin yaralandığını bildirdi. Yüksel, ikinci patlamanın ardından İvedik Organize Sanayi Bölgesine giderek incelemelerde bulundu.  Vali Yüksel burada gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde meydana gelen olayda tiner tankının, ilk olayda ise oksijen tüplerinin patladığı konusunda tereddüt bulunmadığını ifade etti. Patlamaya ilişkin teknik raporları beklediğini, yetkililerin bu konu üzerinde çalıştıklarını belirten Yüksel, çok kısa süre sonra her iki patlamanın da teknik gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti. Yüksel, şöyle konuştu: ''İlk olayda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 34 yaralı vatandaşımız vardı. Bunların 19'u şu anda hastanelerde tedavi altında bulunuyor. 2 çalışanı bütün aramalarımıza rağmen bulamadık. Enkaz altında oldukları değerlendiriliyor. Bu gece nerede, hangi saatte olursa olsun bütün kurumlarımızla, kuruluşlarımızla orada çalışıyoruz. Bu akşam çalışacağız.''

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