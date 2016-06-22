Tiner çektiği arkadaşını evle birlikte ateşe verdi

Karaman'da dün bir evde çıkan yangından vücudunda yanıklar oluşan 18 yaşındaki Özgür Murat Çoban'ın, birlikte aynı evde kaldığı, aynı yaştaki arkadaşı Gökhan Keleş'in üzerine tiner dökerek ateşe vermesiyle yaralandığı ortaya çıktı.

Keleş'in, Çoban'ı, evi terk etmediği için yaktığı belirtildi. Vücudunda yanıklar oluşan Çoban'ın tedavisi sürerken, gözaltına alınan Keleş de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Muammer Şen’in haberine göre, Gökhan Keleş ve Özgür Murat Çoban'ın birlikte kaldığı evde çıkan yangında Çoban, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Çoban, Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev de kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangın sırasında evde bulunan Gökhan Keleş'in yara almadan kurtulmasından şüphelenip, olayı araştırmaya başladı. Araştırma sonucu yangının Keleş tarafından çıkarıldığının saptanması üzerine Keleş, gözaltına alındı.

“Üzerine ve eve tiner döküp ateşe verdim”

Dövme yaparak geçimini sağlayan Keleş, polisteki sorgusunda evin babasına ait olduğunu ve bir süredir Çoban ile birlikte kaldıklarını belirterek, 'Olay günü birlikte tiner çekiyorduk. Tartıştık. Ben de eşyalarını toplayıp, evi terk etmesini söyledim. O da terk etmedi. Ben de Çoban'ın üzerine ve eve tiner döküp ateşe verdim. Sonra da evden çıkıp izledim. Yangını gören çevredekiler de polise ve itfaiyeye haber verdi' dediği öğrenildi.

Yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çoban'ın tedavisinin de sürdüğü belirtildi.