-TİNER BAĞIMLISININ FECİ ÖLÜMÜ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 07.12.2010 - Afyonkarahisar'da bir kişi, kullandığı uçucu maddenin, ısınmak için kullandığı elektrik sobasının etkisiyle tutuşması sonucunda yanarak hayatını kaybetti. Sultandağı ilçesi Çavuş Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki harabe bir evde yalnız yaşayan ve dilenerek geçimini sağladığı belirtilen Muammer Yemenici (43), kendi imkanlarıyla yaptığı elektrik sobasıyla ısınırken kullandığı uçucu maddenin alev alması sonucu yanarak öldü. Yemenici'nin, babasından kalma harabe eve kaçak elektrik çektiği, inşaat tuğlası ve elektrik kablosu kullanarak elektrikli soba yaptığı öğrenildi. Elektrik sobası yandığı sırada uçucu madde kullanmak isteyen Yemenici'nin elbiselerinin alev aldığı ve üzeri tutuştuktan sonra mutfağa kadar sürünerek orada öldüğü anlaşıldı.