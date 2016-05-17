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Dünya

İngiltere Başkanı Cameron gençlere Tinder'dan yürüyecek!

David Cameron, gençleri oy kullanmaya ikna için dünyaca ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder'a üye oldu

17 Mayıs 2016 23:29

İngiltere’de gelecek ay yapılacak AB referandumu öncesinde gençleri ülkenin AB’de kalmasına ikna etmeyi amaçlayan İngiltere Başbakanı David Cameron, milyonlarca kişinin cep telefonundan sevgili aradığı popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder’a üye oldu.

Anketler, birçok gencin AB referandumunda oy kullanmayacağını gösteriyor. Bu nedenle İngiliz siyasetçiler oylarıyla ülkenin kaderini değiştirebilecek gençleri kendi kampanyaları için oy kullanmaya ikna etmeye çalışıyor. 

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Başbakan Cameron’ın AB yanlısı kampanyası için Tinder’ın yanı sıra geçen hafta Facebook ve Twitter’dan yetkililerle de görüştüğü, ayrıca ülkede popüler olan mizah sitesi LadBible’da da gençlerden destek isteyeceği kaydedildi.

 

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