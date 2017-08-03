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Spor

Tinder, Manchester United'a forma sponsoru oluyor

Uygulama 50 milyonun üzerinde aktif kullanıcıyı barındırıyor ve günde ortalama 1 milyon insanın buluşmasına olanak sağlıyor

03 Ağustos 2017 18:18

Dünyada en yaygın kullanılan buluşma uygulamalarından biri olan Tinder, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a sponsor olmaya çok yakın. Premier Lig forma kullanım kurallarına göre kulüpler, Premier Lig logosunun bulunduğu kola başkaca bir reklam alamıyor. Bu sebeple Tinder logosunun tek bir kolda kalması planlanıyor.

FourFourTwo'da yer alan habere göre; markanın basın sözcüsü 2017-18 sezonu için Manchester United'a ayrılan bütçenin 12 milyon Euro olduğunu açıklasa da bu rakamın yükseleceği tahmin ediliyor. Zira ManU, şu an Amerika otomobil devi Chevrolet ile olan anlaşmalarından her sezon 50 milyon Pound kazanıyor.

Uygulama 50 milyonun üzerinde aktif kullanıcıyı bir araya getiriyor ve sanal ortamda günde ortalama 1 milyon insanın buluşmasına olanak sağlıyor.

Tinder, daha önce Serie A ekiplerinden Napoli ile bir anlaşma yapmıştı. Takımın forvet oyuncusu Arkadiusz Milik de bu anlaşmaya dahil edilerek reklam filminde boy göstermişti. Markadan gelen açıklama bir sonraki kulübün dünyanın en zengin kulübü, Manchester United olacağını doğruluyor: "Manchester United ile birçok konuda uzun görüşmeler yaptık. Bundan sonraki aşamada birlikte neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz."

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