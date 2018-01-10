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Ekonomi

Tinder çalışanlarından LinkedIn'e rakip yeni uygulama

Ripple adlı uygulamanın LinkedIn'in tahtını sallayıp sallayamayacağı merak konusu

10 Ocak 2018 00:34

Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder'ın eski çalışanları  LinkedIn'e rakip olmasını hedefledikleri yeni uygulamayı hayata geçirdi.

Eski CTO Ryan Ogle'ın önderliğinde çalışmalarına başlayan ekip Ripple isimli benzer alanda hizmet verecek uygulamalarını kullanıma sundu. 

LinkedIn'in iş bulma konusuna odaklandığını ve bu nedenle iş dünyasının diğer konularına çözüm getiremediğini savunan Ogle, Ripple'ın sadece yetenek avcılarının çalışan aradığı bir platform değil çalışanların sorunlarını tartışabildiği ve ortak çözümler bulabilecekleri bir yer olacağı iddiasında. 

LinkedIn'in masaüstü platformu olarak serüvenine başladığının altını çizen Ogle, mobil dünyada çalışanlara daha iyi hizmet verebilecekleri iddiasında. 

ABD merkezli Microsoft, 2016 yılında teknoloji dünyasındaki en büyük satın almalarından birini gerçekleştirerek LinkedIn'i  bünyesine katmıştı. Teknoloji devi Microsoft bu kapsamda  26.2 milyar dolar ödeme yapmıştı.

 

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