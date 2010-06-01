Timsah’tan ilk bomba Vederson

T24 - Bursaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Vederson’u renklerine bağladı. Brezilya asıllı futbolcu ile bir yılı opsiyonlu üç yıllık anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı ekip Galatasaray’ın eski forveti Shabani Nonda’yı da gündemine aldı.



Bu sezon Türkiye'yiŞampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Süper Lig şampiyonu Bursaspor ilk transfer bombasını Fenerbahçe’den Vederson’u alarak patlattı.



Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın “Üç büyüklerden de futbolcu alabiliriz” açıklamasının ardından harekete geçen yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor’un da transferi için yoğun çaba harcadığı Brezilya asıllı futbolcuyu ikna etti ve renklerine bağladı. Bursaspor’un Fenerbahçe ile 31 Mayıs itibariyle sözleşmesi biten ve bonservis bedeli bulunmayan Vederson’u Türk statüsünde oynaması nedeniyle de tercih ettiği öğrenildi. Yeşil-beyazlıların Vederson ile bir yılı opsiyonlu üç yıllık anlaşma yaptığı bildirildi.





Yeni aday Shabani Nonda



Bursaspor, Galatasaray’ın yabancı kontenjanını açmak için ocak ayında yollarını ayırdığı Kongolü golcü Shabani Nonda’yı da gündemine aldı. Ertuğrul Sağlam’ın 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadroda görmek istediği, bu nedenle yönetimin bu transferi gerçekleştirmek için düğmeye bastığı kaydedildi. Bonservisi elinde bulunun Nonda için menajerleriyle temasa geçildiği öğrenildi. Galatasaray’a 2007-08 sezonunda Blackburn Rovers’tan gelen Nonda, sarı-kırmızılı kulüpte gösterdiği başarılı performansla dikkati çekmişti.



Mevcut kadroyu bozmadan alınacak takviyelerle yeni sezona girmeyi düşünen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Avusturya’nın Bad Tatzmannsdorf Kasabası’nda yapılacak hazırlık çalışmalarına kadar transferi tamamlayıp çalışmalara tam kadro olarak girmek istediğini söyledi.





