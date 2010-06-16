Timsahların Arjantinli'si Türkiye'de

T24 - Avrupa Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor'un, daha önce prensipte anlaştığı Arjantinli Federico Inisua Türkiye'ye geldi.





Alınan bilgiye göre, bonservisi Meksika'nın Clup America takımında olan, geçen sezon kiralık olarak Boca Juniors formasını giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Inisua, Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Mestan ile uçakla İstanbul'a geldi.





Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın favorisi Inisua'nın, anlaşma sağlandığı taktirde bu gece geç saatlerde veya yarın Bursa'da olacağı öğrenildi.